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В Киеве перестроят школу № 242: как изменится учебное заведение

19 февраля, 14:01

Помещение школы станет существенно больше за счет пристройки

Фото: facebook.com/sch242

Фото: facebook.com/sch242

Столичную школу № 242 на проспекте Правды, 64-Г в Подольском районе реконструируют с пристройкой к зданию, сообщили в КГГА.

Проект реконструкции предусматривает стройку 4-этажного корпуса, который будет связан с существующим трехэтажным зданием школы и увеличит общую площадь здания на 6802,9 кв. м. Также при реконструкции в существующем здании заменят внутренние и внешние коммуникации и улучшат благоустройство территории.

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Заказчиком работ является Подольская районная в городе Киеве государственная администрация. Финансирование работ будет осуществляться в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития Киева на 2020-2022 годы за счет бюджета города Киева.

Напомним, 1 сентября 2019-го на Старой Дарнице в столице после реконструкции открылась школа №42. Ее построили за два года на месте 100-летнего здания учебного учреждения, которое снесли в 2017 году. Теперь в школе вместо двух этажей – пять, и она считается одной из самых больших и современных не только в Киеве, но и в Украине. Кроме свежего ремонта и полного технического оснащения, в школе – широкие коридоры и проходы в классы, есть лифт и пандусы, а значит – она подходит для инклюзивного обучения. Журналисты "Сегодня" побывали в новой супершколе и выяснили, чем она еще отличается от остальных учебных заведений столицы.

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Ранее "Сегодня" прогулялись по самым старым школам Киева, где ранее учились жены поэтов, дети президентов и мэров.

Отметим, что в 2018 году в Киеве райгосадминистрации за каждой начальной школой или начальным звеном любой гимназии или лицея закрепили территорию обслуживания, так называемый микрорайон.

Тем временем, в Полтавской области учительница смогла привести в порядок школу. Как ей удалось преобразить учебное заведение – смотрите в нашем сюжете:

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Киев школа КГГА проект

Источник: Сегодня

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