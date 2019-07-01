Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве по Днепру запустили плавающий лимузин: появились фото

1 июля, 08:57

Такой лимузин пока единственный в мире

Фото: facebook.com
Фото: facebook.com.

На Днепре киевляне заметили необычное плавсредство — белый лимузин, который с пассажирами на борту и крутящимися колесами плавает по реке. "Лодка" — частная и стоимость поездки недешевая.

"Такой лимузин пока единственный в мире. Он плавает по Днепру несколько дней. На борт берем не больше шесть—восемь человек, пробовали прокатить 12, но это небезопасно. Час катания по Днепру стоит 2 тысячи 600 гривен. Мы пока работаем в тестовом режиме, но ажиотаж очень большой — люди очень хотят покататься на лимузине по Днепру. Думаю, после получения патента мы пустим на воду еще несколько таких лимузинов", — рассказал "Сегодня" владелец водного лимузина Александр Душко.

Необычную "лодку" уже оценили в управлении туризма КГГА.

"Речной лимузин — настоящая находка для привлечения в столицу туристов. Это длинная моторная лодка, на которую посажен корпус настоящего лимузина", — рассказал "Сегодня" Антон Тараненко, директор управления. 

Напомним, еще на заре Независимости по Днепру ходили "Ракеты" из Киева в Канев, Черкассы. Они ходили по Припяти и Десне. Из Запорожья  по воде можно было добраться в Днепр, из Херсона и Николаева – в Одессу. За более чем 25 лет пассажирские перевозки реками сократились в 40 раз. В основном остались туристические маршруты по Днепру и несколько переправ в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях. Смогут ли еще украинцы пользоваться теплоходами как транспортом, узнал сайт "Сегодня".

Также мы писали, что иностранные туристы все чаще выбирают для своих путешествий именно Украину. Пик въездного туризма за последние четыре года пришелся на 2017 г., когда нашу страну посетило более 14,4 млн иностранцев. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, Днепр, лимузин

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве по Днепру запустили плавающий лимузин: появились фото". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Концерн Daimler удивлен наличием у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина

26 апреля, 19:57

В компании заверили, что уже 15 лет не занимаются никаким бизнесом с КНДР

Путин начал экономить: топ-чиновников в России пересадят с немецких авто на корейские

27 декабря 2018, 04:20

В Кремле придумали, как сэкономить 400 миллионов рублей

Самый странный лимузин Rolls-Royce в истории: встроенный унитаз и круглые фары

23 ноября 2018, 23:15

Пожелания клиента создателям автомобиля были весьма причудливым

В США жертвами страшной аварии со свадебным лимузином стали 20 человек

7 октября 2018, 21:42

В результате ДТП лимузин съехал с дороги и врезался в дерево

Зеленский отменил два указа бывшего главы государства Порошенко

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Разумков в прямом эфире отказался переходить на украинский язык

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Как отучить мозг от чрезмерной тревоги

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

Вчера, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

В людных местах — бинты и тонометры: Минздрав готовит новую реформу

29 июня, 07:19

В Минздраве хотят узаконить публичные аптечки и дефибрилляторы

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в купальниках

5 самых полезных фруктов для сердца

Потери года: звезды, которые ушли из жизни в 2019-м и 2018-м
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь