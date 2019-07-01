В Киеве по Днепру запустили плавающий лимузин: появились фото

Такой лимузин пока единственный в мире

Фото: facebook.com.

На Днепре киевляне заметили необычное плавсредство — белый лимузин, который с пассажирами на борту и крутящимися колесами плавает по реке. "Лодка" — частная и стоимость поездки недешевая.

"Такой лимузин пока единственный в мире. Он плавает по Днепру несколько дней. На борт берем не больше шесть—восемь человек, пробовали прокатить 12, но это небезопасно. Час катания по Днепру стоит 2 тысячи 600 гривен. Мы пока работаем в тестовом режиме, но ажиотаж очень большой — люди очень хотят покататься на лимузине по Днепру. Думаю, после получения патента мы пустим на воду еще несколько таких лимузинов", — рассказал "Сегодня" владелец водного лимузина Александр Душко.











Необычную "лодку" уже оценили в управлении туризма КГГА.

"Речной лимузин — настоящая находка для привлечения в столицу туристов. Это длинная моторная лодка, на которую посажен корпус настоящего лимузина", — рассказал "Сегодня" Антон Тараненко, директор управления.

Напомним, еще на заре Независимости по Днепру ходили "Ракеты" из Киева в Канев, Черкассы. Они ходили по Припяти и Десне. Из Запорожья по воде можно было добраться в Днепр, из Херсона и Николаева – в Одессу. За более чем 25 лет пассажирские перевозки реками сократились в 40 раз. В основном остались туристические маршруты по Днепру и несколько переправ в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях. Смогут ли еще украинцы пользоваться теплоходами как транспортом, узнал сайт "Сегодня".

Также мы писали, что иностранные туристы все чаще выбирают для своих путешествий именно Украину. Пик въездного туризма за последние четыре года пришелся на 2017 г., когда нашу страну посетило более 14,4 млн иностранцев.

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