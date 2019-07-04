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В Киеве починили фонтаны на Русановской набережной

4 июля, 12:04

Специалисты устранили аварийную ситуацию, сложившуюся после разгула стихии

Фото: Киевводофонд
Фото: Киевводофонд.

В Киеве полностью восстановили работу всех фонтанов в акватории Русановского канала, которые вышли из строя в результате непогоды. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Работники специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" с привлечением специалистов электротехнической лаборатории устранили аварийную ситуацию, связанную с отсутствием электропитания части неработающих фонтанов", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", на прошлой неделе в связи с непогодой произошло аварийное отключение фонтанов в акватории Русановского канала. При обследовании электрических сетей и электрооборудования фонтанов специалисты "Киевводфонда" обнаружили повреждения высоковольтного электрического кабеля, таким образом часть фонтанов оставалась без электропитания до устранения аварийной ситуации.

Сейчас все 12 гейзерных фонтанов работают по своему рабочему графику.

Напомним, на прошлой неделе на Киев и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.


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Тег Киев, отключение, фонтан, русановка

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