В Киеве почти 60 новых зараженных: в каком районе больше всего

В Киеве за прошедшие сутки количество зараженных коронавирусом выросло на 59 человек, из которых трое детей. Больше всего случаев выявлено в Дарницком районе. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Не обошлось в субботу и без смертей.

"Количество жителей города, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 59 человек. Среди них – 10 медиков. Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев. На сегодня в Киеве 2280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за прошедшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице победили 224 человека", – написал он.

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Кличко отметил, что среди новых зараженных 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, две девочки 10 и 13 лет, 22 мужчины от 18 до 66 лет и один годовалой мальчик.

По его словам, в больницы Киева госпитализировали 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции и под контролем врачей.

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Мэр Киева добавил, что больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 15 и в Соломенском – 9.

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Как сообщали новости "Сегодня", за 15 мая в Киеве зафиксировали рекордное количество заболеваний COVID-19. Только за пятницу коронавирус обнаружили у 158 человек. Виталий Кличко назвал причину.

Также в сети появилось видео из больницы, где лечат детей с COVID-19. Мэр Киева отметил, что в городской детской инфекционной больнице все боксы заполнены больными детьми и пациентами с подозрением на коронавирус.

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