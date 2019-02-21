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В Киеве почтили память погибших на Майдане и зажгли "Лучи Достоинства"

Сегодня, 02:03

На Майдане Незалежности зажгли 107 лучей света, которые символизируют души Героев Небесной сотни

В Киеве почтили память погибших на Майдане и зажгли "Лучи Достоинства" Другие новости На Майдане Незалежности зажгли 107 лучей света, которые символизируют души Героев Небесной сотни

В столице на пятую годовщину расстрелов в центре Киева в местах гибели участников Революции Достоинства зажгли "Лучи Достоинства".

Об этом сообщает "Громадське".

По замыслу организаторов этой акции, эти лучи символизируют души погибших.

На Аллее Героев Небесной сотни собрались десятки людей. Они приносили цветы и лампадки к рукотворному мемориалу на Аллее. Память погибших почтили молебном, который провели в часовне.

Ежегодная акция проходит на Майдане с целью чествования памяти героев Небесной Сотни.

Как мы уже писали, генеральный прокурор рассказал, когда направит в суд дело по расстрелу Майдана. Следствие установило 66 человек, которые подозреваются в совершении преступлений против майдановцев, а также назвал главных виновников кровопролития в центре Киева в феврале 2014 года.

Недавно Луценко говорил, что активисты Майдана не виноваты в гибели беркутовцев. По его словам, это подтвердила независимая экспертиза. Главными виновными считаются тогдашнее руководство страны и некоторые министры того времени.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. В ноябре 2018-го было пять лет трагедии на Майдане. Читайте подробней о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

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Тег Киев, годовщина, Майдан, память, небесна сотня

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