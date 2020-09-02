В Киеве под Верховной Радой начался протест: в центр города стянули правоохранителей

В Киеве представители "АвтоЕвроСилы" начали протест возле здания Верховной Рады. Участники акции стоят у всех подъездов, где могут проходить депутаты.

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Как сообщает PavlovskyNews, таким образом люди призывают депутатов проголосовать за снижение стоимости растаможки автомобилей. Протестующие гудят и бьют палками по металлу.

До 10:30 активисты встречали нардепов перед заседанием Рады и сообщали им о своих требованиях. На площади Конституции перед зданием парламента установили сцену для выступлений.

В связи с этим в правительственном квартале столицы полиция усилила меры безопасности. Как сообщили на сайте МВД, на усиленное дежурство заступили полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - говорится в сообщении.

Видео: PavlovskyNews

Также на сайте уточнили, что организаторы акции протеста анонсировали привлечения автотранспорта к проведению мероприятия. В связи с этим на некоторых дорогах могут образоваться пробки.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины задумались не только о снижении стоимости растаможки автомобилей с иностранной регистрацией, но и о возобновлении льготного периода для "евробляхеров".

А о том, что происходит на рынке авто на еврономерах, читайте в нашем материале "Штрафы или новые уступки: что ждет хозяев евроблях после Нового года".

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