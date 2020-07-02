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В Киеве под Верховную Раду принесли гроб (фото, видео)

2 июля, 11:27

Наталья Руда Наталья Руда

У здания парламента протестуют жители Васильковского района, выступающие против предложенного Кабмином административно-территориального устройства

В Киеве в четверг, 2 июля, под здание Верховной Рады, где с самого утра митингуют жители Васильковского района против предложенного Кабмином проекта нового территориально-административного устройства, неизвестные принесли гроб. Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

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"На митинг под Верховную Раду неизвестные принесли гроб с надписью Васильков. Глава Васильковского райсовета Наталья Баласинович (которая возглавляет акцию протеста. – Ред.) назвала это провокацией. Сейчас гроб охраняет полиция и Нацгвардия", - говорится в сообщении канала.

Также смотрите видео с акции протеста.

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Отметим, что жители Васильковского района под парламентом выступают против ликвидации их района в рамках инициативы Кабмина. Ранее против предложения правительства выступили и жители Ирпеня.

Напомним, что проект очередного этапа реформы децентрализации и административно-территориального устройства, утвержденный Кабмином, предусматривает ликвидацию 490 существующих ныне районов и создание 129 районов – естественно, более крупных по населению и территории. Соответственно, в большинстве случаев речь идет и о переносе райцентров. Как предложено организовать деление по районам в Киевской области, смотрите в инфографике:

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Отметим, что децентрализация спровоцировала дипломатический скандал:

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Киев Верховная Рада протест васильков

Источник: Сегодня

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