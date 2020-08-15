В Киеве поддержали протестующую Беларусь: собрались сотни людей (фото, видео)

Акция проходила на Пешеходном мосту и у арки Дружбы народов

В центре Киева, у арки Дружбы народов и на Пешеходном мосту состоялась акция в поддержку протестующих белорусов.

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Участие в мероприятии приняли сотни людей, среди которых были граждане Украины и Беларуси, сообщает корреспондент "Сегодня".

В акции участвовали как женщины, так и мужчины, одетые преимущественно в белое, в руках они держали флаги Беларуси, цветы и плакаты "Нам не все равно", "Насильно мил не будешь", "Не бей, люби", "Шура, это перебор".

По словам журналистки, количество участников акции было настолько большим, что они выстроились в цепочку по всей длине пешеходного моста. Многие из них были вынуждены уехать из Беларуси.

"У нас украли стяг, у нас украли права, у нас украли нашу независимость. Мы хотим жить в другой стране, мы хотим, чтобы помнили нашу историю, наш язык", – сказала одна из участниц.

"Мы надеемся, что нас услышат, прекратят насилие", – добавила другая протестующая.

Участники акции, кроме цепочки на Пешеходном мосту, выстроились огромным сердцем. Организаторы добавили, что, не считая политических моментов, Беларусь больше не будет такой, как прежде, и пообещали, что акции продолжатся в ближайшие несколько дней.

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Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал им "не высовываться" на улицы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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