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В Киеве поднимается сильный ветер: в КГГА предупредили об опасности

20 апреля, 00:39

Елена Вус

Киевлян призывают плотно закрыть все окна домов

В Киеве, где стало еще больше зараженных коронавирусом, с ночи на понедельник, 20 апреля, ожидается сильные порывы ветра, которые удержатся в течение суток, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В ближайший час с удержанием в течении суток 20 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый)", – говорится в сообщении.

В КГГА призывают киевлян плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии, избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Кроме того, Киевские власти напомнили гражданам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения, в частности, не выходить из дома без крайней необходимости.

"Подчеркиваем, что эффективность внедренных противоэпидемических мероприятий зависит от сознательного отношения каждого к ситуации, к своему здоровью и безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

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А тем временем, в зоне отчуждения спасатели продолжают тушить четыре очага возгорания вблизи населенных пунктов Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков показал карту с обозначенными зонами пожара. Сейчас ситуация там полностью контролируема.

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ветер КГГА погода в Киеве

Источник: Сегодня

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