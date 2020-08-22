Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве подняли самый большой флаг Украины (видео)

22 августа, 20:34

Руслан Ровик Руслан Ровик

Государственный флаг подняли на высоту почти 60 метров

В Киеве ко Дню Флага подняли самый большой стяг Украины – полотнище теперь реет на высоте почти 60 метров. Торжественную церемонию в своем Facebook транслировал мэр столицы Виталий Кличко.

Реклама

Стяг поняли на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне, где ранее завершили монтаж гигантского флагштока.

Он стал самым высоким в Украине: почти на 20 метров выше, чем его "собратья" в Днепре на Соборной площади и на центральной площади Белоруси, и на треть выше, чем флагшток, которым постоянно хвастаются в Москве.

В тренде
Матпомощь в Киеве: кто и сколько получит ко Дню Независимости

День Флага украинцы отмечают 23 августа – один из самых важных праздников независимого государства официально называется Днем Государственного флага Украины.

На общегосударственном уровне праздник установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев флаг Виталий Кличко флаг Украины День флага

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев в
Киев в "желтой" зоне карантина: что запрещено с 17 августаДругие новости
Университеты Киева vs карантин: когда начнется учебный год и как будут проходить пары
Университеты Киева vs карантин: когда начнется учебный год и как будут проходить парыДругие новости
В центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы (фото)
В центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы (фото)Другие новости
Переименования в Киеве: на Северном мосту наконец-то меняют табличку (фото)
Переименования в Киеве: на Северном мосту наконец-то меняют табличку (фото)Другие новости
В Киеве ужесточают карантин: что запрещено и как будет работать транспорт
В Киеве ужесточают карантин: что запрещено и как будет работать транспортТранспорт
Не меньше 30 дней каникул: в КГГА предложили новый график учебного года в Киеве
Не меньше 30 дней каникул: в КГГА предложили новый график учебного года в КиевеДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять