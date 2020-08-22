В Киеве подняли самый большой флаг Украины (видео)

В Киеве ко Дню Флага подняли самый большой стяг Украины – полотнище теперь реет на высоте почти 60 метров. Торжественную церемонию в своем Facebook транслировал мэр столицы Виталий Кличко.
Стяг поняли на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне, где ранее завершили монтаж гигантского флагштока.
Он стал самым высоким в Украине: почти на 20 метров выше, чем его "собратья" в Днепре на Соборной площади и на центральной площади Белоруси, и на треть выше, чем флагшток, которым постоянно хвастаются в Москве.
День Флага украинцы отмечают 23 августа – один из самых важных праздников независимого государства официально называется Днем Государственного флага Украины.
На общегосударственном уровне праздник установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году.
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