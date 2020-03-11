Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

В Киеве похолодает до -2 градусов

11 марта, 08:29

Наталья Руда

А по области будет до -3 градусов

В Киеве до конца недели на смену мартовскому аномальному теплу придет похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 11 марта, в столице синоптики обещают днем +9...+11 градусов и дождь, ночью будет +3...+5 градусов. В области прогнозируют до +12 градусов.

В четверг, 12 марта, в Киеве днем прогнозируют до +13...+15 градусов, ночью будет +4...+6 градусов. Осадков не прогнозируют, такая же погода будет и по всему региону.

В пятницу, 13 марта, в столице снова обещают дождь, днем температура воздуха будет до +10...+12 градусов, ночью прогнозируют +6...+8 градусов. Дождливо и тепло будет по всей области.

Реклама

В субботу, 14 марта, температура начнет снижаться. В Киеве будет дождливо, днем температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов, ночью обещают +2...+4 градуса. По региону также будут осадки.

В воскресенье, 15 марта, в столице будет без осадков, температура воздуха днем поднимется всего лишь до +3...+5 градусов, ночью прогнозируют до 0...-2 градусов. По области днем обещают также до +3...+5 градусов, а ночью прогнозируют до -1...-3 градусов.

В тренде
Журналист "Сегодня" Александр Махов вернулся из обсервации в Новых Санжарах (видео)

Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

Смотрите также видео, каких бед недавно натворила непогода в Украине:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом из-за коронавируса начали мыть улицы
Под Киевом из-за коронавируса начали мыть улицыДругие новости
Итоги зимы в Киеве: синоптики озвучили парадокс глобального потепления
Итоги зимы в Киеве: синоптики озвучили парадокс глобального потепленияДругие новости
"Тревога, отмена": киевские спасатели ярким клипом поздравили женщин с 8 марта (видео)Другие новости
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирус
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирусДругие новости
Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве
Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве "выросли" необычные цветыДругие новости
Вечные тюльпаны: мастерица продает возле метро в Киеве необычные цветы (фото и видео)
Вечные тюльпаны: мастерица продает возле метро в Киеве необычные цветы (фото и видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...