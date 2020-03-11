В Киеве похолодает до -2 градусов

А по области будет до -3 градусов

В Киеве до конца недели на смену мартовскому аномальному теплу придет похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 11 марта, в столице синоптики обещают днем +9...+11 градусов и дождь, ночью будет +3...+5 градусов. В области прогнозируют до +12 градусов.

В четверг, 12 марта, в Киеве днем прогнозируют до +13...+15 градусов, ночью будет +4...+6 градусов. Осадков не прогнозируют, такая же погода будет и по всему региону.

В пятницу, 13 марта, в столице снова обещают дождь, днем температура воздуха будет до +10...+12 градусов, ночью прогнозируют +6...+8 градусов. Дождливо и тепло будет по всей области.

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В субботу, 14 марта, температура начнет снижаться. В Киеве будет дождливо, днем температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов, ночью обещают +2...+4 градуса. По региону также будут осадки.

В воскресенье, 15 марта, в столице будет без осадков, температура воздуха днем поднимется всего лишь до +3...+5 градусов, ночью прогнозируют до 0...-2 градусов. По области днем обещают также до +3...+5 градусов, а ночью прогнозируют до -1...-3 градусов.

Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

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