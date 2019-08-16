В Киеве похолодало и весь день будет идти дождь

Также осадки ожидаются в Чернобыле, Тетереве, Вышгороде и Борисполе

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В Киеве в пятницу, 16 августа, существенно похолодало, весь день и всю ночью синоптики прогнозируют дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, температура воздуха днем будет +19...+21 градус, ночью до +13...+15 градусов.

Также дожди будут в Чернобыле, Тетереве, Вышгороде и Борисполе. Дневная температура поднимется до +19...+22 градусов, а ночная до +11...+14 градусов.

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На остальной территории региона будет без осадков. В частности, в Барышевке и Яготине, Фастове, Белой Церкви и Мироновке будет солнечно и сухо. Самая высокая температура будет в восточной части Киевской области – в Ягтине ожидается до +22...+24 градуса днем и +13...+15 градусов ночью. В других городах будет до +20...+23 градусов днем и от +11 до +15 ночью.

Напомним, что в столице 13 августа стало самым жарким днем текущего года. Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня максимальный столбик термометра впервые в этом году поднялся до +35,0 градуса.

При этом на прошлой неделе Киев накрыл мощнейший ливень с ураганом. Сильный ветер повалил десятки деревьев, в нескольких местах произошли подтопления. Больше всего непогода наделала беды на Троещине, Русановке и Виноградаре. В частности, ветер посрывал крыши в нескольких постройках и погнул борды.

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