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В Киеве показали, как работают кнопки экстренного вызова полиции

20 июня, 15:57

До конца года в центральных парках города должно появиться 50 таких кнопок

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

В Киеве показали, как работают тревожные кнопки, которые, кроме смарт-улицы, начали устанавливать в парках столицы. Человек должен нажать на кнопку и в небольшую камеру с микрофоном сообщить о случившемся ЧП. После этого мигалка на небольшой коробке с кнопкой начинает светиться и издавать звук, похожий на вой полицейских сирен.

Вызов поступает на линию Нацполиции и в течении нескольких минут на место происшествия прибывает патруль.

"Эти кнопки оснащены системой распознавания лиц, поэтому правоохранители смогут вычислить тех, кто захочет сделать ложный вызов", – отметил Юрий Назаров, директор Департамента информационно- коммуникационных технологий КГГА.

Он также рассказал, что до конца года в центральных парках города должно появиться 50 таких кнопок.

Установка тревожных кнопок идет в рамках внедрения программы видеонаблюдения в Киеве.
Напомним, четыре кнопки экстренного вызова полиции установили в мае в парке "Владимирская горка" и еще одну в Куреневском парке.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что первый полицейский терминал установили на улице Владимирской, 15, возле здания столичного главка Нацполиции. Это большой сенсорный экран, обрамленный в металлический корпус высотой два метра с антивандальным покрытием. При первом пользовании сразу возникают вопросы. Например, в солнечный день люди с плохим зрением вряд ли смогут разглядеть информацию на табло. Экран дает блики, и из-за этого трудно что-то разобрать.

Также мы писали, что Национальную полицию вооружили немецкими пистолет-пулеметами MP-5


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Тег Киев, полиция, вызов

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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