В Киеве показали последний автопортрет Казимира Малевича
Это первая работа художника, найденная в Украине за годы независимости
В Киеве показали последний автопортрет Казимира Малевича. Это первая работа художника, найденная в Украине за годы независимости. Ее исследовали почти двадцать лет и доказали, это действительно рисовал один из самых дорогих художников авангардистов.
Болезненный, с косматой бородой и печальным взглядом. Искусствоведы уверены: и техника исполнения, и образ полностью соответствуют внутреннему состоянию Малевича за год до смерти. Этот рисунок 1934 года Малевич прислал своему другу – поэту футуристу Григорию Петникову.
Рисунок хранился в семье поэта в Симферополе до конца 90-х. Тяжело заболев, дочь Петникова нуждалась в деньгах на лечение, тогда впервые и показала изображение коллекционеру, искусствоведу Эдуарду Димшицу.
Коллекционеру понадобилось много лет, чтобы доказать это не подделка. Стоимости рисунка не объявляет и продавать не планирует.
Ранее мы писали, что Киев сформировал Казимира Малевича как мужчину и художника.
Также мы писали, что Казимир Малевич прописал Украину в мировом пространстве.
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