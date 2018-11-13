В Киеве покажут уникальную икону "Скорбящая Богородица"

Сегодня, 20:30

Автор святыни – близкий друг поэта Тараса Шевченко

Фото: facebook.com/pg/shevchenkomuseumkyiv
Фото: facebook.com/pg/shevchenkomuseumkyiv

В Национальном музее Тараса Шевченко представили икону Григория Честаховского "Скорбящая Богородица".

"Она была недавно найдена, а после экспертизы и реставрации стало понятно, что это работа Честаховского. До этого было известно только об одной икону авторства Григория (Григория) Честаховского – близкого друга Тараса Шевченко, который занимался составлением наследия поэта", – рассказали в музее.

Считается, что Честаховский писал "Скорбящую Богородицу" в период своего обучения и проживания в Новой Праге – военном поселении нынешней Кировоградской области.

Работа сочетает в себе элементы восточной и западной традиции иконописи, но, вместе с тем, напоминает полотно Mater Dolorosa: некоторые элементы в надписях, шрифтах и манера исполнения характерны для католической традиции.

Напомним, в Киеве активно реставрируют древние святыни. Так, в Софийском соборе  восстанавливают мозаики и фрески XI века, которые находятся в южной части подкупольного пространства. 

Также мы сообщали, что уникальную старинную живопись нашли в Софийском соборе Киева. Ее зарисовали в 50 годах советские реставраторы, не увидев в библейских сценах ничего ценного. Теперь, чтобы восстановить реликвию, заповеднику "София Киевская" нужно полмиллиона гривен.
Киев, икона, Богородица, святыни, живопись
Источник:

"Сегодня"

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