ФОТОФАКТ. В Киеве показывают уникальную фотографию Тараса Шевченко

Во время Второй Мировой войны фотопортрет вывезли из Украины

В Национальном музее Тараса Шевченко состоялась передача исторической реликвии – фотопортрета Кобзаря, сделанного в последние годы жизни (между 1858-1861 годами) в Санкт-Петербургском фотоателье Александра Шпаковского, который был хорошим знакомым Шевченко.

На обратной стороне фотографии есть довоенные штампы дома-музее Шевченко (переулок Шевченко, 8-а) , и подпись "Т. Ш-ко".

Передача реликвии была приурочена дню перезахоронения великого украинского поэта и художника. Дело в том, что во времена Второй Мировой войны в 1943 году фото, вместе с другими музейными ценностями, вывез немецкий профессор Мансфельд в Познань, где, по воспоминаниям очевидцев, они были уничтожены. Это фото чудом уцелело.

Главный хранитель Национального музея Тараса Шевченко Юлия Шиленко отметила, что это изображение – "одна из немногих прижизненных фотографий Тараса Шевченко, которых существует всего 11".

Уникальная реликвия будет экспонироваться в музее до конца лета, после чего ее отправят в филиал – литературно-мемориальный музей Шевченко, который находится на Майдане Незалежности.

Ранее скульптуру Кобзаря, к изготовлению которой приложили руку девять тысяч человек из полусотни стран, выставили в столичном Доме профсоюзов. Мастер из Винницкой области заканчивал ее во времена Майдана и там же позволял поупражняться всем желающим. Недавно он передал произведение в музей Революции Достоинства.

Во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко установили необычный рекорд – 407 бандуристов исполнили стихотворения Кобзаря. Для этого со всей области съехались более 30 коллективов, от школ искусства до известных капелл. Самому младшему исполнителю – восемь лет, а самому старшему – почти 70. Они играли и пели известные шевченковские "Заповіт" и "Реве та стогне Дніпр широкий" в современной аранжировке.

Также журналисты "Сегодня" перечислили места силы Тараса Григорьевича в Киеве.

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