В Киеве полиция перешла на усиленное патрулирование

Отработка улиц столицы стартовала 6 апреля из центральной части города и территории возле железнодорожного вокзала

Фото: facebook.com/UA.National.Police.

В Киеве полиция перешла на усиленное патрулирование //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/904/504/5ca90450476e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/904/504/5ca90450476e6.jpg 2019-04-06T22:46:00+03:00 Другие новости Отработка улиц столицы стартовала 6 апреля из центральной части города и территории возле железнодорожного вокзала

В Киеве мобильные группы быстрого реагирования заступили на усиленное патрулирование улиц с целью предупреждения преступности, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

"Решение вывести на улицы дополнительные пешие патрули правоохранителей принято с одной целью – предупреждение уличной преступности, уровень которой с наступлением тепла может увеличиваться. Проводя эти мероприятия, мы сможем улучшить ситуацию с безопасностью, в том числе направляя усилия на превенцию и раскрытия правонарушений. Введение такой экспериментальной формы оперативно-профилактической отработки внедряется с учетом опыта работы иностранных партнеров Национальной полиции Украины", - отметил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

Как отмечается, отработка улиц столицы стартовала 6 апреля из центральной части города и территории возле железнодорожного вокзала.

По его словам, в столице ежедневно дополнительно будут нести службу четыре мобильные группы из десяти правоохранителей в каждой: офицер полиции диалога и 9 сотрудников полиции особого назначения и тактико-оперативного реагирования.

"Прибывая на спецавтомобилях, которые будут припаркованы в центре территории патрулирования, они будут распределяться на наряды и в пешем порядке отрабатывать отведенный участок. А в случае поступления информации о совершении тяжкого преступления на территории района – передислоцироваться к месту совершения правонарушения для принятия мер, направленных на его раскрытие", – сообщил Крищенко.

Между тем, стало известно, что зарплаты сотрудников патрульной полиции Украины выросли минимум на 2000 гривен. Больше всего будут получать столичные копы – 13 100 гривен.

Также полиция начинает расчет сил и средств для работы во время второго тура президентских выборов.

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