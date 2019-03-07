ФОТОФАКТ. В Киеве полуголые "качки" оригинально поздравили женщин с 8 марта
Культуристы забрались на козырек на станции метро "Дарница"
В Киеве мужчины своеобразно поздравили женщин с 8 марта, устроив необычный флешмоб, сообщается в паблике "Типичный Киев" в Facebook.
Так, днем в четверг, накануне Международного женского дня, трое раздетых мужчин-"качков" забрались на козырек над входом на станцию "Дарница" и стали поздравлять женщин с наступающим праздником.
"Возле метро Дарница очень жарко. Трое мужчин с обнаженным торсом поздравляют прекрасную половину человечества с праздником", – говорится в паблике под фото оголенных мужчин.
Впрочем, мнения пользователей сети по поводу такого поздравления разделились. Одни восприняли эпатажный поступок с юмором, а другие – подвергли критике.
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