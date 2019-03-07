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ФОТОФАКТ. В Киеве полуголые "качки" оригинально поздравили женщин с 8 марта

Сегодня, 13:33

Культуристы забрались на козырек на станции метро "Дарница"

8 Марта
8 Марта. Фото: Pixabay
В Киеве полуголые "качки" оригинально поздравили женщин с 8 марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/542/832/5c7542832cfa6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/542/832/5c7542832cfa6.png Другие новости Культуристы забрались на козырек на станции метро "Дарница"

В Киеве мужчины своеобразно поздравили женщин с 8 марта, устроив необычный флешмоб, сообщается в паблике "Типичный Киев" в Facebook.

Так, днем в четверг, накануне Международного женского дня, трое раздетых мужчин-"качков" забрались на козырек над входом на станцию "Дарница" и стали поздравлять женщин с наступающим праздником.

"Возле метро Дарница очень жарко. Трое мужчин с обнаженным торсом поздравляют прекрасную половину человечества с праздником", – говорится в паблике под фото оголенных мужчин.

Впрочем, мнения пользователей сети по поводу такого поздравления разделились. Одни восприняли эпатажный поступок с юмором, а другие – подвергли критике.

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Тег Киев, поздравление, 8 марта, Дарница

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