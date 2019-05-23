В Киеве помыли Монумент Независимости: появились фото

Помывку должны были сделать еще вчера, однако ее перенесли

Фото: Информатор

В Киеве помыли стелу и Монумент Независимости. Высота стелы составляет 62 метра, а вес бронзового памятника – 20 тонн. Как мы сообщали, помывка должна была состояться еще вчера, но ее перенесли.

Так, в четверг, 23 мая, в центр столицы пригнали большое количество спецтехники. Как пишет "Информатор", основание памятника сотрудники клининговой компании мыли вручную, используя специальные моющие средства. При этом позолоту мыли обычной чистой водой, чтобы не испортить покрытие.













Напомним, что на нижней части памятника уже начали расти маленькие самосейные деревья, и их можно увидеть если присмотреться к памятнику.

Напомним, что на ближайших выходных Киев будет отмечать День города и День столицы. В этом году на празднование Дня Киева в столице планируют потратить рекордные 11,3 млн гривен.

День Киева по традиции отмечается в последние выходные мая, и в 2019 году он припадает на 25-26 мая. По такому поводу Святослав Вакарчук решил организовать внеплановое мероприятие – концерт группы "Океан Ельзи" на ВДНХ. Приятной неожиданностью для поклонников творчества рок-коллектива стала цена билетов на концерт, которая стартует от 250 грн – за места в фан-зонах, и 950 грн – в суперфан-зонах. Начнется концерт "Океану Ельзи" в 19:00.

Впрочем, в эти дни будет также много других интересных мероприятий, которые можно посетить всей семьей.

Также смотрите, как Киев отмечал День Европы.

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