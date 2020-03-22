В Киеве пошел снег: видео

Утро 22 марта в Киеве началось со снегопада, что подтвердило прогноз синоптиков, которые обещали мокрый снег с дождемна 40 святых.

В частности, киевляне сняли метель в районе столичной Борщаговки. По состоянию на момент публикации снегопад в Киеве продолжается.

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Видео: Елены Тимофеевой

Видео: Елена Тимофеева

Такая погода словно подсказывает жителям столицы, что на время карантина, объявленного в Украине и столице из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, что на прошлой неделе Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантинна три недели – с 12 марта до 3 апреля. На это время закрыты учебные заведения, запрещены все массовые мероприятия, отменено авиа-, железнодорожное и междугородное транспортное сообщение.

В связи с этим в Киеве с 23 марта ограничивается пользование всем общественным транспортом – автобусами, троллейбусами, трамваями и маршрутками. Перевозить будут только тех пассажиров, которые обеспечивают стратегические отрасли – медиков, правоохранителей, сотрудников ЖКХ, продавцов продуктовых магазинов и оборонной отрасли.

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