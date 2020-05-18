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В Киеве после 22 мая откроют спортзалы и запустят транспорт

18 мая, 13:00

Наталья Руда

Мэр не уточнил, предполагает ли запуск транспорта в обычном режиме отмену спецбилетов

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 18 мая рассказал, каким будет второй этап послаблений ограничительных мероприятий в столице.

По его словам, после 22 мая в столице начнут работать:

  • промышленные рынки
  • большие магазины площадью до 1000 м2;
  • спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов.

Также город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

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"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта", - уточнил мэр.

Он напомнил, что столица готова с 25 мая возобновить работу метро, но ждет на это соответствующее решение правительства.

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Фото: КГГА

Фото: КГГА

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Отметим, что в столице с 12 мая ослабили карантин (первый этап), однако общественный транспорт по-прежнему работает в ограниченном режиме и по специальным билетам. Метро до сих пор закрыто, люди вторую неделю часами добираются на работу, а на дорогах наблюдаются масштабные пробки. Вместе с тем Кличко ранее уже обратился к Кабмину с просьбой открыть метро с 25 мая.

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транспорт Киев карантин

Источник: Сегодня

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