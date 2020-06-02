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В Киеве после ослабления карантина выявили почти 30 новых случаев COVID-19

2 июня, 09:09

Наталья Руда Наталья Руда

Всего в столице заболел 3071 человек, умерли 69 человек

После нового ослабления карантина в столице за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 28 человек, среди которых пять медиков. Один человек умер. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своих страницах в социальных сетях.

Всего в столице уже 3071 подтвержденный случай заболевания COVID-19. За время пандемии умерли 69 человек.

За минувшие сутки заразились:

  • 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет
  • 15 мужчин от 29 до 80 лет
  • две девочки, которым 2 и 5 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 718 жителей столицы.

Наибольшее количество случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе – 8. В Деснянском и Святошинском – по 4. В Оболонском и Дарницком – по 3 случая.

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Напомним, накануне стало известно о новой вспышке коронавируса в столице – в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц.

Отметим, что с 1 июня в столице открылись детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы. Возобновили работу также учреждения высшего и профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов. При этом, согласно требованиям Минздрава, Киев не был готов к очередному ослаблению карантина.

Также смотрите в сюжете, как в столице открываются ТРЦ:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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