В Киеве построили полностью энергоэффективный дом: сколько стоит жилье будущего

Дом нашпигован умной техникой под завязку, а окна в нем выполнены по принципу лобового стекла

Отопление и освещение без квитанций за квартплату – киевские изобретатели создали полностью энергоэффективный дом, который питается от солнечных батарей. И при этом энергии тратит, как обычный обогреватель. Новости "Сегодня" сравнили расходы на содержание такого жилья и обычной квартиры.

Оборудован и нашпигован по последнему слову прогресса. Вот, например, умный холодильник…

"Если вы его открыли и забыли закрыть, система дотянет его сама", – объясняет Сергей Тычина, соавтор проекта.

Специальной системой вентиляции помещения руководит искусственный интеллект, а мультимедийная система реагирует на голосовые указания хозяина.

"При этом у нас есть проектор, можем смотреть видео. Вы садитесь на диван, говорите: "Хочу кино". Опускается экран, включается проектор, затемняются окна", – продолжает экскурсию по умному дому Сергей.

Окна – встроенные по принципу автомобильного лобового стекла. Их вклеивали в отверстие стены. Авторы дома пытались сделать дом максимально энергоэффективным. И это удалось. Жители этих 40 квадратов за коммуналку почти не платят.

"Никаких счетов на отопление, канализацию или электричество не требуется. Все оборудование дома питается от солнца, солнечной энергии. У нас на крыше дома установлены солнечные панели, которые генерируют электрическую энергию и она запасается в аккумуляторах", – говорит изобретатель. В тренде Малыши-основатели Киева стали ко Дню святого Валентина купидонами (онлайн)

Вся система отопления дома требует 860 ватт в час. Это в полтора раза меньше, чем один домашний обогреватель. Экономят благодаря уникальной теплоизоляции стен, которая позволяет удерживать тепло в доме дольше.

Киевлянин Владимир Каграманов тоже живет на 40 квадратах, но в обычной квартире в "хрущевке". Стены его жилища также утепленные, благодаря этому экономит до 20%на коммуналке.

"Содержание дома и придомовых территорий – 319 гривен, округляют без копеек. Холодное водоснабжение – 193 гривны, горячее водоснабжение – 352 гривны и отопление 1057 гривен. К этой сумме еще добавим порядка 100 гривен за электроэнергию и получается где-то в 2000-2100 за месяц", – считает он.

Рыночная стоимость этой "однушки" 40 тысяч долларов. За энергоэффективный дом просят в два раза больше. Владимир считает: для него выгоднее содержать квартиру. Потому что с учетом инфляции, этой суммы хватит, чтобы платить за коммуналку не менее тридцати лет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что полтавский пенсионер Виталий Майборода построил на своем дачном участке энергоэффективный купольный дом. Этот дом выделяется на фоне других необычных купольной формой и накоплением различных устройств на крыше.

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