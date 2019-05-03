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В Киеве построят отель для домашних животных

3 мая, 16:28

Центр защиты животных с ветбольницей, отелем и приютом хотят построить в Дарницком районе

Парень рискнул жизнью ради кота
Парень рискнул жизнью ради кота. Фото: pexels.com

В Киеве построят отель для домашних животных, который будет входить в комплекс Центра защиты животных на улице Автопарковой в Дарницком районе. Соответствующий проект утвержден распоряжением КГГА.

В частности, за более чем два года здесь намерены построить четырехэтажную ветеринарную больницу, рассчитанную на одновременный прием 55 кошек и 108 собак, карантинный блок на 100 животных. Также построят отель, рассчитанный на 38 собак и 22 кошек, приют для 120 кошек и вольеры для содержания 547 собак.

Напомним, что в Киеве для бездомных котов появятся деревянные будки, в которых могут поместиться до десяти животных. В таком домике коты могут спать и есть. Обустраивать кошачьи домики будет благотворительный проект "Котохата", который уже начал принимать заявки от жителей столицы. Всего в разных районах Киева планируют установить 18 "котохат", которые смогут выдерживать температуру до -10 °C.

Также мы сообщали, что бездомных собак спасают в Херсоне – им грозит смерть из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС)

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Тег Киев, животные, защита животных

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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