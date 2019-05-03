В Киеве построят отель для домашних животных
Центр защиты животных с ветбольницей, отелем и приютом хотят построить в Дарницком районе
В Киеве построят отель для домашних животных, который будет входить в комплекс Центра защиты животных на улице Автопарковой в Дарницком районе. Соответствующий проект утвержден распоряжением КГГА.
В частности, за более чем два года здесь намерены построить четырехэтажную ветеринарную больницу, рассчитанную на одновременный прием 55 кошек и 108 собак, карантинный блок на 100 животных. Также построят отель, рассчитанный на 38 собак и 22 кошек, приют для 120 кошек и вольеры для содержания 547 собак.
Напомним, что в Киеве для бездомных котов появятся деревянные будки, в которых могут поместиться до десяти животных. В таком домике коты могут спать и есть. Обустраивать кошачьи домики будет благотворительный проект "Котохата", который уже начал принимать заявки от жителей столицы. Всего в разных районах Киева планируют установить 18 "котохат", которые смогут выдерживать температуру до -10 °C.
Также мы сообщали, что бездомных собак спасают в Херсоне – им грозит смерть из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС)
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве построят отель для домашних животных". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Днепропетровской области на конезаводе голодают породистые скакуны
Животные похудели так, что едва держатся на ногах
Жестокую битву молодых львов со старым сняли на видео
Два молодых льва объединяются в совместной борьбе со старым самцом в надежде захватить его территорию