В Киеве потеплеет до +10 градусов

Хорошая погода также будет и по всей области

В Киеве в среду, 18 марта, потеплеет днем до +8...+10 градусов, осадков не ожидается. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Также солнечная погода сегодня будет и по всей Киевской области.

В Чернобыле днем прогнозируют до +8...+10 градусов, ночью будет 0...-2 градуса, в Тетереве ожидается до +10...+12 градусов днем и до -1...+1 градуса. В Вышгороде, Борисполе и Белой Церкви днем будет до +8...+10 градусов, в Борисполе, Яготине, Мироновке и Фастове прогнозируют до +9...+11 градусов.

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Отметим, что сегодня хорошая погода ожидается по всей Украине.

Напомним, что в марте температура в столице била рекорды уже девять раз. Так, 12 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предварительное высшее историческое значение 1915 года в этот день на 0,4 °С и составила +9,2 °С, что по климатической норме соответствует температуре середины апреля. Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 °С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 2008 году, на 1,3 °С.

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