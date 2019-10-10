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В Киеве потеплеет до +18 градусов

10 октября, 08:55

Синоптики не прогнозируют в столице дожди, а вот в области ожидаются осадки

/ Фото: Pixabay

В Киеве в четверг, 10 октября, днем потеплеет до +16...+18 градусов. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, погода будет солнечной, без осадков. Ночью температура воздуха будет +7...+9 градусов.

Также солнечно и сухо будет в Вышгороде, Фастове, Белой Церкви и Мироновке. А в Чернобыле Тетереве, Борисполе, Барышевке, Яготине обещают дожди.

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Ранее метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в столице закончился безморозный период, который длился 192 дня. Несмотря на это, киевлян еще ждет бабье лето, которое начнется в конце текущей недели.

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Оперативная съемка момента задержания Шота Чичиашвили в Москве, 2003 год. Фото: liveleak.com

Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, на днях новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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