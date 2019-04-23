В Киеве потеплеет до +20 градусов

Ночью в столице также будет тепло – температура воздуха поднимется до +6 градусов

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве во вторник, 23 апреля, будет солнечная и сухая погода без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем будет +18...+20 градусов, ночью +4...+6.

Напомним, что в столице зацвела самая длинная в мире (988 м) аллея сакуры, которая находится в парке "Киото". В 2011 году в зеленой зоне между станциями метро "Лесная" и "Черниговская" высадили 360 сакур, подаренных Киеву японским городом-побратимом.

Отметим, что в Украине есть несколько мест, где в больших количествах произрастает это декоративное дерево, и в периоды цветения собирает вокруг себя множество благодарных зрителей.

К примеру, в Ужгороде на Закарпатье высажена самая длинная в Европе Аллея сакуры. Изначально эти деревья росли в районе набережной речки Уж, но с годами они заполонили собой весь город. Ежегодно, начиная с середины апреля и вплоть до мая, когда в Украине буйно цветет сакура, Ужгород на время превращается в настоящие японские сады. Сюда съезжаются туристы со всех уголков страны. Также в течение многих лет в это время регулярно проводится красивый праздник, посвященный цветущей японской вишне – Сакура-фест.

Еще одно место цветущих сакур на Закарпатье – это Мукачево. Здесь по ул. Маргитича высажена целая аллея молодых деревьев. Также деревья сакуры есть в столице в ботаническом саду им. Фомина при Киевском университете им Т. Г. Шевченко.

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