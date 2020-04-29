В Киеве потеплеет до +23 градусов, но пойдут дожди

В Киеве солнечная и сухая погода сменится дождями. Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 30 апреля, в столице потеплеет до +21...+23 градусов, ночью прогнозируют до +9...+11 градусов, осадков не будет, но они будут днем. Ветер ожидается южный, 7-12 м/c.

В Киевской области тоже будет дождливо. В Чернобыле днем будет +19...+21 градус, ночью ожидается до +7...+9 градусов, в Тетереве прогнозируют днем до +21...+23 градусов и до +8...+10 градусов ночью. В Вышгороде обещают +20...+22 градуса днем и до +8...+10 градусов ночью, в Борисполе будет до +21...+23 градусов днем, ночью прогнозируют +8...+10 градусов, в Барышевке и Яготине будет +20...+22 градуса днем и до +7...+9 градусов ночью.

В Фастове и Белой Церкви также будет +20...+22 градуса днем и до +9...+11 градусов ночью. В Мироновке обещают +21...+23 градуса днем и до +9...+11 градусов ночью.

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Отметим, что ночь на воскресенье, 26 апреля, оказалась для Киева рекордно дождливой.

Напомним, в воздухе Киева с 21 по 27 апреля содержание токсичных веществ превысило норму в несколько раз. В частности, на улице инженера Бородина концентрация диоксида азота была превышена в 11 раз.

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Новости "Сегодня" ранее писали, как проверить качество воздуха и кому из специалистов доверять. Подробнее смотрите в сюжете:

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