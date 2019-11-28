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В Киеве потеплеет до +3 градусов

28 ноября, 09:52

Утром в столице туман, но днем обещают солнце

Фото: Kyiv Sikorsky Airport, Facebook

Фото: Kyiv Sikorsky Airport, Facebook

В Киеве в четверг, 28 ноября, температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, утром синоптики прогнозируют в столице туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). При этом днем может выглянуть солнце, а ночью температуру прогнозируют на уровне -1...-3 градусов. Такая же погода ожидается по всему региону.

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Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

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Также 11 ноября столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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Источник: Сегодня

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