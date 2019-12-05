В Киеве потеплеет до +4 градусов

По данным климатологов, в столице еще не наступила метеорологическая зима

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве в четверг, 5 декабря, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, днем температура воздуха будет +2...+4 градуса, ночью 0...-2 градуса.

Кроме того, такая же погода будет по всей области. При этом в Тетереве и Фастове днем будет до +5 градусов.

Вместе с тем, климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги минувшей осени в столице, отметив, что осень закончилась, а вот метеорологическая зима еще не наступила.

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"Она придет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 °С в сторону понижения", - уточнили специалисты.

По данным наблюдений метеостанции, средняя температура воздуха нынешней осени составила +10,5 ºС, что на 2,5 °С выше климатической нормы. Таким образом осень-2019 заняла второе место после осени 1923 года. В течение сезона было зафиксировано девять температурных рекордов.

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Самым холодным днем нынешней осени в Киеве было 22 ноября, когда минимальная температура под утро опустилась до 9,7 градуса мороза, а самым жарким – 3 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла + 31,3 °С.

Осадков осенью в Киеве выпало 63 мм, что соответствует 47% климатической нормы. Нынешняя осень в столице заняла пятую строчку среди самых сухих с 1891 года.

Напомним, что столичные власти продолжают открывать пункты обогрева для бездомных. Новости "Сегодня" выяснили, где их обустроили, какую помощь там можно получить и есть ли у беспризорных возможность где-то переночевать в теплой постели. Так, в девяти районах столицы открыли уже 21 пункт обогрева. Они работают при районных территориальных центрах и жэках. Преимущественно с девяти утра до шести вечера. Там можно отдохнуть и согреться. А в пункте, который обустроили возле Южного железнодорожного вокзала, можно принять душ и переночевать.

Также мы сообщали, что в ноябре в Киеве среднемесячная температура составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

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