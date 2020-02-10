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В Киеве потеплеет до +5, но столицу накроет мокрый снег и ветер

10 февраля, 08:29

Такая же погода будет по всему региону

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Киеве в понедельник, 10 февраля, синоптики обещают потепление, однако с мокрым снегом и ветром.

Как сообщает Укргидрометцентр, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем температура воздуха будет +3...+5 градусов, мокрый снег, а ночью ожидается -3...-5 градусов.

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Такая же погода будет по всей области.

Отметим, что метеорологи уже зафиксировали первый температурный рекорд февраля. В начале месяца столбик максимального термометра поднялся до +10,7 °С, что на 1,4 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цвели… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня.

Кроме того, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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