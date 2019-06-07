В Киеве потратят 200 млн гривен на работы для ликвидации мусорного полигона

После реконструкции мощности полигона увеличатся в два раза

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В этом году на работы по реконструкции и переоснащению полигона твердых бытовых отходов № 5 возле села Подгорцы направят около 200 млн грн.

"Эти средства будут потрачены на укрепление дамбы полигона, установку дренажных систем, что сделает невозможным аварийные ситуации в последующие годы, когда мусор на полигон перестанут завозить", – сообщают в КГГА.

Там также уточнили, что запланировали модернизацию канализационно-насосного оборудования, дополнительного модуля "ROCHEM" для переработки фильтрата, а также продолжение работ по рекультивации карт объекта.

За последние несколько лет для предотвращения техногенной катастрофы на обновление полигона для твердых бытовых отходов потратили более 100 миллионов гривен. На свалке обновили насосное оборудование, приобрели технику, провели ремонт электроподстанции.

Отметим, что после реконструкции полигон увеличит общую мощность системы очистки фильтрата на полигоне №5 до 950 м куб/сутки. Сейчас перерабатывается 540 кубометров. Правда, когда начнутся работы, в КГГА не сообщили.

Напомним, в 2018 году город принял решение о закрытии полигона для приема мусора в ближайшие годы и превращения его в безопасный объект.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем горы хлама продолжают расти.

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