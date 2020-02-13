В Киеве появилась еще одна современная библиотека: как она выглядит (фото)

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Библиотеку "Свічадо" на бульваре Ромена Роллана, 13-В превратили в современный хаб, сообщили в Департаменте культуры КГГА.

"Настоящая радость – видеть, как меняются библиотеки одна за другой. Мы накапливаем опыт, и сегодня "Свічадо" является одной из лучших в нашей семье библиохабов ", – рассказала директор Департамента культуры Диана Попова

Так, в библиотеке выполнен капитальный ремонт, обновлена ​​вся мебель и установлено современное оборудование – 3D принтер, техника для людей с нарушением зрения, проектор, подвесные микрофоны и другая техника. Главным отличием библиотеки "Свічадо" от других обновленных библиотек – разделение на зоны, а также тактильные линии для слабовидящих, которые расположены во всем помещении.

Кроме того, теперь у библиотеки есть своя айдентика, фирменный стиль, логотип и цвета – желтый и серый.

Напомним, проект "БиблиоHUB" начат в 2017 году. На сегодняшний день его участниками стали 7 районов (Шевченковский, Днепровский, Святошинский, Деснянский, Подольский, Голосеевский и Дарницкий) . Сейчас уже восемь библиотек получили современный вид и инновационные технологии, а также обзавелись фирменным стилем.

Ранее в Киеве после обновления открылась библиотека им. П.Тычины, превращенная в современный библиохаб с новым фирменным стилем и логотипом.

Как сообщали новости "Сегодня", фонды украинских библиотек снова пополнят — недавно Кабмин одобрил список книг для госзакупки, которые отобрал Экспертный совет при Украинском институте книги (УИК).

Напомним, впервые программа стартовала в прошлом году — тогда в читальни (а их в стране 16 тыс.) отправили 986 тыс. экземпляров на сумму 114 млн грн. В этом году на программу выделили меньше денег — 87 млн грн, соответственно, книжек накупят тоже меньше — 675 тыс. экземпляров. В УИК объясняют такой "секвестр" бюджета тем, что в рамках децентрализации общины должны будут содержать библиотеки за свой счет. Но пока к этому не все готовы, государство обеспечивает доступ к книгам посредством программы.

Также мы рассказывали, какжители Сум превратили свой подъезд в библиотеку. "Народная библиотека" работает на честном слове: взял книгу, прочитал и обязательно вернул на место.

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