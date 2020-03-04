В Киеве появилась интерактивная карта для посадки деревьев

В 2020 году в столице планируют высадить 100 тысяч новых деревьев

Киев присоединяется в мировой инициативе "Триллион деревьев", в рамках которой в городе высадят не менее 100 тысяч саженцев, сообщает КГГА. При этом, сделать город более зеленым помогут не только коммунальщики, но и сами жители города.

"К этой акции присоединяются десятки предприятий и организаций, которые будут высаживать 21 марта дерева в разных уголках нашего города. Важно, чтобы все эти зеленые насаждения были высажены согласно правилам, в пригодных местах. Сегодня наши городские службы готовы предоставить все необходимые консультации и помощь", – сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Так, "Киевзеленстрой" подготовил интерактивную карту, благодаря которой можно узнать, где лучше всего посадить новое дерево. Каждая локация имеет перечень и количество деревьев для посадки, а также контакты ответственных лиц, связавшись с которыми можно согласовать все детали.

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"Мы предлагаем действовать в соответствии с правилами посадки деревьев, учитывая условия города. Есть посадочный материал, идеальный для условий города. Это такие породы как ясень, вяз, рябина, береза, дуб, сосна, липа, яблоня, тополь. Есть требования к посадочному материалу. Для лиственных пород – высота 3 м, для шаровидных, декоративных пород – 2,2 м. Обхват ствола – 10-14 см. Поэтому выбирайте локацию, обращайтесь к нашим специалистам за информацией. Мы с радостью поможем в этом", – сообщил глава "Киевзеленстроя" Алексей Король.

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В зеленом хозяйстве отмечают, что деревья позитивно влияют на климат внутри города. А значит, проблемы Киева как мегаполиса могут быть решены с помощью высадки городских лесов, создание новых зеленых зон и обновления насаждений в городе. К примеру, Голосеевский район, который является самым зеленым районом столицы, имеет среднюю температуру ниже на 2-3 градуса, чем, к примеру, на Позняках.

Напомним, ко Дню Киева в Киеве планируют открыть после капитального ремонта пять парков: на Троещине (Деснянский район), "Сырецкий" (Шевченковский районе), где построят светомузыкальный фонтан и концертную сцену; парк "Партизанская слава" (Дарницкий район), где построят сенсорный фонтан; парк "Совки" (Святошинский район), где будет фонтан с цветной подсветкой и шахматный павильон; и фитнес-парк "Лебединое" (Дарницкий район).

А еще в Киеве может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров. В частности, о ней упоминается в проекте нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет.

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