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В Киеве появилась мемориальная доска легенде пожарной охраны

Сегодня, 15:59

Николай Хорошок умер в 2017 году на 78-ом году жизни

Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua.

В среду, 17 апреля, на фасаде ГУ ГСЧС в Киеве по случаю профессионального праздника Дня пожарной охраны открыли мемориальную доску в память легенды пожарной охраны Николая Хорошка.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ ГСЧС, почтить память профессионала своего дела пришли его коллеги друзья, собратья, а также члены семьи.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Хорошок начал свою службу в пожарной охране в 1959 году курсантом Львовского пожарно-технического училища. После окончания училища он служил в гарнизоне Львова, а потом перешел на службу в Киевском гарнизоне, где работал на различных должностях. 

В период с 1977 по 1998 годы Хорошок возглавлял Киевский гарнизон. При непосредственном участии генерала Хорошка были ликвидированы крупные и сложные пожары. Легенда пожарной охраны умер 12 июля 2017 года на 78-ом году жизни.

Почетное право открыть мемориальную доску в честь генерал-майора внутренней службы предоставилось начальнику ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве Андрею Ватолину и сыну Николая Андреевича — Андрею Хорошку. 

Напомним, ранее в селе Чепилиевка близ Белой Церкви произошел мощный пожар в фермерском хозяйстве, который тушили всю ночь.

Также сообщалось, что в Подольском районе столицы на улице Гомельской произошел масштабный пожар. Во время тушения пожара в одной из вспомогательных хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов.


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Тег мемориальная доска, пожарные, ГСЧС

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