В Киеве появилась мини-скульптура в виде золотой туфельки

Туфелька посвящена всемирно известному балетмейстеру Сержу Лифарю

Фото: facebook.com/yuliabevzenko.

В Киеве в среду, 29 мая, на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской на фасаде отеля Premier Palace открыли 16-ую мини-скульптуру проекта "Шукай". Ее посвятили всемирно известному балетмейстеру Сержу Лифарю.

Она выполена в виде золотой туфельки, являющейся копией самой престижной награды в области хореографии, которую ему вручили еще в 1930-е годы. Церемония открытия началась с флешмоба и выступления симфонического оркестра. А сама награда с 1994 года хранится в Киеве. Ее стоимость на черном рынке оценивают в один миллион долларов.

Фото: facebook.com/yuliabevzenko

Фото: facebook.com/yuliabevzenko

Напомним, Не так давно в Киеве появилась бронзовая миниатюра в виде легендарного киевского богатыря Кирилла Кожемяки с булавой в руках, который побеждает свирепого змия (он его не убивает, а приручает).

При этом в столице завершается ремонт детской железной дороги в Сырецком парке. Рабочие превратили станцию "Яблонька" в копию Центрального железнодорожного вокзала Киева. Местные жители уже могут там прогуляться и оценить масштабы проведенных работ. У входа в Сырецкий парк установили муляж паровоза "Ов-2611", который использовался в начале ХХ века. В здании детского вокзала разместится небольшой музей, где можно будет купить сувениры. Помимо полной реконструкции "Яблоньки", рабочие приводят в порядок вторую станцию "железки" "Вишенька". Там покрасили стены, обновили навигацию, расширили платформу и уложили тактильную плитку для слепых. Также железнодорожники ремонтировали детские ретропоезда, вагончики и старинный паровоз немецкого производства, который будет катать гостей парка в праздничные дни.

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