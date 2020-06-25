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В Киеве появилась "музыкальная" клумба (фото)

25 июня, 12:58

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Зеленую зону украсили яркой цветочной инсталляцией

В столичном сквере на Чоколовском бульваре появилась необычная клумба. Ее обустроили сотрудники "Киевзеленстроя" в сквере напротив детской музыкальной школы №7 им. И.Шамо, сообщили в Соломенской РГА.

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Так, среди цветов можно заметить гитару, а также нотные знаки. Педагогам и ученикам школы клумба понравилась, в соцсетях они поблагодарили сотрудников зеленого хозяйства за этот необычный подарок.

Ранее в Киеве, в канун Дня Конституции и Дня молодежи сотрудники зеленого хозяйства приготовили приятный подарок – новый арт-объект, который создали в парке Наталка.

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Ранее в парке "Наталка" пообещали обустроить пляжную зону. Также в планах города – обновить в текущем году еще 12 парков, в которых после ремонта должны появиться детские и спортивные площадки, велодорожки и новое освещение. Еще в планах столичной власти на этот год – замена вагонов фуникулера. Они, по словам мэра, будут более быстрыми, со стеклянной крышей и современной системой кондиционирования.

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Также в Киеве может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко представил проект нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет, в декабре прошлого года.

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Киев цветы киевзеленстрой клумба арт-объект Чоколовка

Источник: Сегодня

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