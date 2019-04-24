В Киеве появилась необычная лавочка для влюбленных

К озеру Тельбин перенесли скульптуру дерева "Место для поцелуев"

Фото: facebook.com/dniprouzn/.

Возле озера Тельбин в Киеве появился новый арт-объект – лавочка для влюбленных. Кроме того, сотрудники КП СЗН Днепровского района перенесли сюда скульптуру дерева "Место для поцелуев", которое было ранее установлено на ул. Тычины.

"Склон возле озера Тельбин более удобное место. Тут всегда многолюдно, есть охрана. Поэтому эти два арт-объекта будут находиться в гармонии", – пояснили в КП СЗН Днепровского района.

Кстати, лавочка для влюбленных сделана в виде двух стульчиков, которые слились воедино.

Фото: facebook.com/dniprouzn/

Фото: facebook.com/dniprouzn/

"Такой ее сделали специально, чтобы на лавочке мог сидеть только парень, а девушка примостилась у него на коленях. Это сближает чувства. Надеемся, эта скамейка понравится влюбленным нашего района", – добавляют зеленстроевцы.

Ранее мы сообщали, что в парке "Победа" в Киеве сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.

Напомним, что киевляне обеспокоились судьбой деревьев в кадках, которые ранее украшали залитую в бетон Почтовую площадь. Перед холодами деревья в кадках свезли в одно место на площади (ближе к зданию "Киевпастранса"), где они простояли всю зиму и находятся сейчас.

Также мы писали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве появилась необычная лавочка для влюбленных". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"