В Киеве появилась необычная скульптура с белыми медведями: фото

На столичных Позняках появилась новая скульптура в виде семьи белых медведей – мамы и малыша. Парочка косолапых поселилась во дворах жилых домов на проспекте Григоренко и улицы Анны Ахматовой. Тут между стадионом школы и медицинской клиникой ранее установили изваяния черепахи, крокодила, слона, зебры и верблюда. На скульптурах с удовольствием играют дети.

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В октябре прошлого года мастер, который делает изваяния из бетона, закончили работу над скульптурой большого пингвина с малышом и гигантского голубого кита. Скульптуры установлены возле копий самолета и корабля, которые служат детской площадкой для местных малышей.

Тогда же тут появилась залитая основа для скульптур медведей. Мастер сделал ноги животных, но не было понятно, будут они белыми или бурыми. Чтобы конструкции не пострадали от влаги и снега, их укутали в целлофан. Так они простояли всю зиму и весну.

"Мастер доделал медведей. И сделал их белыми. Теперь на спину к мишкам взбираются наши дети. Здесь отличное место для фотографий. А маленького медвежонка уже прозвали Умкой, как героя из популярного мультфильма", – рассказала нам Ольга Дроздова, местная жительница.

Местные жители отмечают, что мастер отремонтировал изваяния кита и пингвина, которые за более чем полгода уже пострадали от ног малышей, которые там играют. Кстати, рядом с детской площадкой появился фонтан и лавочки, на которых могут отдохнуть взрослые, пока дети играют возле необычных скульптур.

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Ранее в столичном парке "Позняки" установили часть детской площадки в виде Речного вокзала и рисунком огромного осьминога на мягком покрытии. Местные жители ждали новую площадку в парке больше года. Впрочем, как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района, новая площадка еще до конца не сделана.

Также мы писали, что у озера в парке "Позняки" бобры устроили настоящий лесоповал и начали массово уничтожать деревья.

А еще смотрите видео о том, когда в киевских парках появятся питьевые фонтанчики и безопасно ли из них пить воду:

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