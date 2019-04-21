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ФОТОФАКТ. В Киеве появилась необычная скульптура в виде пижона

Сегодня, 13:58

В парке "Позняки" киевляне смогут увидеть молодого стилягу, который поддерживает дерево

Фото: КП СЗН Дарницкого района
Фото: КП СЗН Дарницкого района.

В Дарницком районе Киева в парке "Позняки" установили необычный арт-объект. Он оформлен в виде молодого стиляги, который поддерживает дерево.

"Наш "Пижон" – франтоватый молодой человек, желающий выделиться из серой массы, и можно заметить, что вкус у него есть. Он оделся заметно, ярко и все это для того, чтобы обратить на себя неоднозначные взгляды", – говорят в КП СЗН Драницкого района.

Фото: КП СЗН Дарницкого района
Фото: КП СЗН Дарницкого района

Яркий парень стоит у деревца з букетом цветов, словно поджидая свою любовь. Коммунальщики надеются, что скульптура понравится киевлянам и гостям города и станет одним из его символов.

Ранее мы сообщали, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.


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Тег Киев, памятник, скульптура, позняки

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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