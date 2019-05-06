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ФОТОФАКТ. В Киеве появилась патриотическая клумба с картой Украины

6 мая, 14:45

Декоративное панно создали возле управления полиции

Фото: solor.gov.ua
Фото: solor.gov.ua.

В сквере в Соломенском районе сотрудники коммунальщики обустроили необычную патриотическую клумбу. Из щепы синего и желтого цвета здесь создали карту Украины размером 4,5x2,9 метров, а вокруг высадили вечнозеленые кусты можжевельника казацкого. Также композицию украсили большой надписью "Україна Єдина" в цветах национального флага.  

В Соломенской РГА считают, что такое панно будет прививать патриотизм и любовь к стране, не говоря уже о том, что рядом просто можно сделать красивые фото.

Фото: solor.gov.ua
Фото: solor.gov.ua

Находится композиция рядом с жилым домом и… районным управлением полиции на Воздухофлотском проспекте, 49. Возможно, такое месторасположение поможет защитить клумбу от вандалов.

Ранее сообщалось, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен недавно высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен.


Также мы писали, что на Оболонской набережной в Киеве скамейки и парапеты обмазали солидолом. При этом на набережной испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба.

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Тег Киев, цветы, клумба

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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