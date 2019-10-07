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В Киеве появилась пятиметровая скульптура бульдога: видео

7 октября, 16:12

Громадная скульптура собаки установлена возле станции метро "Почайна"

Фото: facebook.com/GodunovOleg

Фото: facebook.com/GodunovOleg

В Киеве возле станции метро "Почайна" появилась огромная скульптура бульдога. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из создателей статуи Олег Годунов.

"Мы это сделали!!! Готовы получить от нас подарок? Он перед вами. Мы решили сделать сюрприз для столицы нашей Украины. Теперь в городе Киев будет жить английский пятиметровый бульдог. (Пока что самая большая скульптура, которую мы создали). Для нас это было нелегкое испытание, но мы приложили все усилия, чтобы большая мечта стала реальностью", - написал Годунов, опубликовав несколько фото и видео.

Фото: facebook.com/GodunovOleg

Фото: facebook.com/GodunovOleg

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Ранее сообщалось, что в сети разгорелась новая дискуссия вокруг памятника Николаю Щорсу, установленного на бульваре Т. Шевченко в центре столицы. Так, с памятника были демонтированы баннеры волонтеров организации "Вернись живым", которые закрывали скульптуру с весны этого года.

Напомним, Киевский городской совет намеревается перенести памятник Щорсу в Музей тоталитарной пропаганды СССР. При этом ранее конь, который является частью памятника Щорсу, лишился части ноги.

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Киев статуя скульптура бульдог

Источник: Сегодня

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