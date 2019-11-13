В Киеве появилась улица Амины Окуевой

Также Киеврада переименовала около 40 улиц в Голосеевском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах

Амина Окуева. Фото: facebook.com/Amina.Okueva.

Новую улицу в Шевченковском районе столицы (ул. Проектная 13119) назвали в честь украинского врача, активистки и лейтенанта Вооруженных сил Украины Амины Окуевой. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, общественное обсуждение по поводу названия улицы продолжалось с 10 августа по 10 октября 2018 на веб-портале КГГА. Во время него 89% из проголосовавших высказались "за" присвоение улице имени Амины Окуевой.

Окуева погибла в октябре 2017 года в Киевской области в результате обстрела автомобиля, в котором ехала с мужем. Похоронена в Днепре.

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Кроме того Киеврада переименовала 40 улиц в Голосеевском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах. Так, в столице появились улицы Атены Пашко, братьев Шемет, Соломии Павлычко, Анны Арендт, Маруси Чурай и другие.

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Напомним, в июле 2016 года Киеврада переименовала Московский проспект в Киеве на проспект Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов (ОУН). А в июне 2017 года столичные депутаты проголосовали за переименование проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича в честь главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА). 25 июня 2019 года Окружной админсуд оба решения отменил.

Отметим, что не так давно в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна.

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