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В Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна

Сегодня, 13:48

Решение поддержал 71 депутат Киеврады

Фото: Александр Харченко/Facebook
Фото: Александр Харченко/Facebook.
В Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5df/e84/5ca5dfe846cfc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5df/e84/5ca5dfe846cfc.jpg Другие новости Решение поддержал 71 депутат Киеврады

Сегодня, 4 апреля, на сессии Киеврады депутаты поддержали решение о переименовании улицы Ивана Кудри в Печерском районе столицы в честь американского сенатора Джона Маккейна. "За" проголосовали 71 человек, всего участвовали в голосовании 85. Об этом сообщают столичные депутаты Сергей Харченко и Андрей Осадчук. 

Как сообщалось ранее, сенатор, которого называли "большим другом Украины", скончался в августе 2018 года. О переименовании одной из улиц в его честь в столице заговорили еще в прошлом году. Семья американского политика эту инициативу поддержала, о чем уведомила Киевраду официальным письмом.

Секретарь Киеврады Владимир Прокопив отмечал, что Джон Макккейн активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране.

Напомним, Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии. Также он известен жесткой политикой в отношении России, против которой призывал к новым и новым санкциям, и действующего президента США Дональда Трампа.

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