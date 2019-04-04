В Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна
Решение поддержал 71 депутат Киеврады
Сегодня, 4 апреля, на сессии Киеврады депутаты поддержали решение о переименовании улицы Ивана Кудри в Печерском районе столицы в честь американского сенатора Джона Маккейна. "За" проголосовали 71 человек, всего участвовали в голосовании 85. Об этом сообщают столичные депутаты Сергей Харченко и Андрей Осадчук.
Как сообщалось ранее, сенатор, которого называли "большим другом Украины", скончался в августе 2018 года. О переименовании одной из улиц в его честь в столице заговорили еще в прошлом году. Семья американского политика эту инициативу поддержала, о чем уведомила Киевраду официальным письмом.
Секретарь Киеврады Владимир Прокопив отмечал, что Джон Макккейн активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране.
Напомним, Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии. Также он известен жесткой политикой в отношении России, против которой призывал к новым и новым санкциям, и действующего президента США Дональда Трампа.
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