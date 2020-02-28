В Киеве появилась улица в честь оперного певца из Донецка

В Днепровском районе улицу Александра Бойченко переименовали в честь великого певца Анатолия Соловьяненко

Киеврада переименовала улицу Александра Бойченко в Днепровском районе в честь известного украинского оперного певца, общественного деятеля и Героя Украины Анатолия Соловьяненко.

Такое решение было принято в ходе заседания 28 февраля.

Также был переименован парк имени Николая Островского в Соломенском районе в честь украинского поэта, литературоведа, литературного критика, полемиста и лидера "неоклассиков" Николая Зерова.

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Напомним, Анатолий Соловьяненко родился 25 сентября 1932 года в Донецке (тогда город носил название Сталино) в шахтерской семье. Учился в Донецком политехническом институте. После окончания института работал преподавателем и брал уроки вокала. В начале 60-ых был приглашен в Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко в качестве стажера, также стажировался в миланском театре "Ла Скала".

В 1965 году стал солистом Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко. Он много концертировал и свободно говорил на итальянском языке.

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Умер 29 июля 1999 года в Козине Киевской области от инфаркта, где и был похоронен. Его младший сын Анатолий является главным режиссером Национальной оперы Украины.

Ранее на сайте электронных петиций Киеврады появилась инициатива о переименовании в столице двух станций метрополитена.

Отметим, что не так давно в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна.

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