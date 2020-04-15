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В Киеве появились автоматы с масками (фото и видео)

15 апреля, 13:59

Александр Марущак

Стоимость одной маски - 20 гривен

В торговых центрах столицы начали появляться автоматы по продаже защитных медицинских масок. Один такой автомат появился перед входом в супермаркет на улице Мишуги. По словам мужчины, который измеряет температуру у посетителей на входе в торговый центр, "маскомат" пользуется большой популярностью у покупателей.

"Этот автомат установили в прошлую пятницу, и люди активно приобретают в нем маски. Берут их по несколько штук", – рассказал работник ТЦ.

Видео: Александр Марущак

Стоимость одной маски из автомата – 20 гривен. Если берете две, то заплатить придется 40 гривен. К слову, на аппарате по продаже масок написано, что он не выдает сдачу, а принимает купюры от 1 до 50 гривен. Если маска не выпала в отверстие, покупателям советуют повторно нажать на кнопку.

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Фото: Александр Марущак

Кстати, рядом с автоматом стоит емкость с антисептиком для дезинфекции рук. В этом ТЦ работают супермаркет и магазин по продаже электротехники, все остальные торговые точки закрыты до окончания карантина.

Ранее Министерство здравоохранения предоставило разъяснение относительно понятия "общественное место", где необходимо придерживаться масочного режима во время карантина в Украине.

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Напомним, в Украине 6 апреля вступили в силу новые карантинные ограничения. Украинцам запретили находиться в общественных местах без масок или респираторов и собираться в группы более чем по два человека. А вот людям старше 60 лет и вовсе сказали сидеть дома.

О том, соблюдают ли правила Минздрава в супермаркетах, смотрите видео:

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Киев торговля карантин маска автомат

Источник: Сегодня

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