В Киеве появились экспресс-тесты диагностики коронавируса Covid-19

В Киев 10 марта поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000, сообщил на своей странице мэр Киева Виталий Кличко.

"Тест-системы распространят по семи определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус. Оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в столицу до конца этой недели. Мы установим его в аэропорту им. Сикорского и "Борисполе", говорится в сообщении мэра на его странице в Facebook.

Ранее в "Киевпастрансе" показали, как моют наземный транспорт специальными дезинфицирующими средствами. Кроме того, в Киеве все учебные заведения столицы обязали усилить контроль за состоянием здоровья детей и в случае ухудшения самочувствия в первую очередь измерять температуру.

Сейчас на планете уже более 100 стран, где выявили коронавирус. Число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило 114 тыс. человек. По информации портала Gisanddata.maps.arcgis.com, в первую пятерку стран по количеству заболевших коронавирусной инфекцией входят: Китай (80 756), Италия (9172), Южная Корея (7513), Иран (7161) и Франция (1412).

Ранее журналисты "Сегодня" провели эксперимент. Они побывали на Столичном рынке и подтвердили, что на самом деле фрукты из Китая не могут быть носителями вируса.

Напомним, 3 марта в Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Привез вирус в Украину мужчина, вернувшийся из путешествия с женой по Италии. Домой пара вернулась 26 февраля через пограничный пункт в Черновицкой области, при пересечении границы Украины каких-либо признаков гриппа у мужчины и других туристов не обнаружили.

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