В Киеве появились инфотерминалы полиции: можно вызвать копов и записаться на прием

Пока что установлены два терминала, в скором времени в работу будет введен и третий

Фото: Pixabay

В Киеве появились инфотерминалы полиции: можно вызвать копов и записаться на прием //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b21/d22/5c8b21d22c93a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b21/d22/5c8b21d22c93a.jpg 2019-03-26T14:26:00+02:00 Другие новости Пока что установлены два терминала, в скором времени в работу будет введен и третий

В Киеве установили первые информационные терминалы Национальной полиции. Это планшетные устройства, оснащенные сенсорным экраном.

Их презентовали во вторник, 26 марта, в столице, спозиционировав как точку доступа людей к сервисам Нацполиции.

Такие терминалы позволяют вызвать полицию, сообщить о каком-либо правонарушении, ознакомиться с деятельностью полиции и ряда общественных организаций, а также получить правовую помощь. Там можно найти данные об участковых, о лицах, которые разыскиваются, и записаться на личный прием.

Один терминал установлен на Владимирской, 15 возле столичного главка Нацполиции, второй – в райуправлении в Шевченковском районе. Всего у Нацполиции три таких терминала, скоро будет установлен еще один.

Ранее руководитель НПУ поделился секретами переоснащения полиции, рассказал об отношении к легализации оружия, реакции общества на резонансные преступления против журналистов и активистов, а также о том, что общего между ними и правоохранителями.

Также мы писали, что все подразделения полиции Киева переведены на усиленный вариант несения службы в связи с проведением президентских выборов 31 марта.

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