В Киеве появились огромные сани с оленями

Арт-объект можно будет увидеть, проезжая в поезде метро или в автомобиле по Броварскому проспекту

Фото: Евгений Ковшун

В Днепровском районе столицы появился яркий арт-объект в виде саней с оленями и большими подарками. Он установлен на транспортной развязке возле станции метро "Левобережная". Соответствующие фото опубликовал в социальных сетях Евгений Ковшун, директор КП по СЗН Днепровского района.

Оленей с санями можно будет увидеть, проезжая в поезде метро или в автомобиле по Броварскому проспекту.

Фото: Евгений Ковшун Реклама

Также в парке "Победа" должны установить улыбающегося снеговика, который держит на плече лыжи.

Ранее сообщалось, что скульптура "Ежика в тумане" сегодня, 26 декабря, вернулась на прежнее место, в скверик на улице Рейтарской после трех недель отсутствия.

Также мы писали, что памятник основателям Киева на Почтовой площади снова преобразился. Малыши – Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь – получили праздничные новогодние теплые костюмчики. Напомним, что год назад утеплять фигурки начали журналисты газеты "Сегодня" вместе с автором памятника Владимиром Журавлем и компанией "Текстиль-Контанкт", сотрудники которой сшили костюмы.

Как это происходило, смотрите в нашем сюжете:

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