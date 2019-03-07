В Киеве появилось дерево для влюбленных
Романтическая инсталляция "Место для поцелуев" станет местной достопримечательностью
В Киеве на проспекте Тычины, 18, появилась романтическая инсталляция под названием "Место для поцелуев" в виде дерева с сердечками. Сотрудники Днепровского "Зеленстроя" месяц трудились над созданием арт-объекта. Его высота 2,5 м, а ширина — 3,3 м.
Инсталляция "Место поцелуев" – это стилизованное дерево, которое сочетает в себе металл и деревянные элементы. Инициаторы создания данного арт-объекта уверены, что он станет одним из самых красивых и самых романтичных мест Киева и прекрасной локацией для фото.
Напомним, в парке на Днепровской набережной в Киеве вскоре появится необычная скульптура под названием "Единение". По данным мэрии, идея композиции – это целостность человечества в гармоническом сочетании мужского и женского начал, ее авторы – современные украинские скульпторы Егор и Никита Зигуры. Установлена скульптура будет так, что в определенный момент дня Солнце будет видно сквозь сердце, которое образовывают две фигуры.
Ранее мы писали, что возле Киевского зоопарка монтируют 15-метрового жирафа-гиганта. Скульптура будет создана из металла и бетона.
Кроме того, мы сообщали, где зимой в Киеве можно найти необычные арт-объекты и скамейке. Так, парк "Победа" претендует на звание самого интересного во всей столице.
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