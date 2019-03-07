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В Киеве появилось дерево для влюбленных

Сегодня, 18:53

Романтическая инсталляция "Место для поцелуев" станет местной достопримечательностью

Фото: Киевзеленстрой
Фото: Киевзеленстрой.
В Киеве появилось дерево для влюбленных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/14c/529/5c814c5291392.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/14c/529/5c814c5291392.jpg Другие новости Романтическая инсталляция «Место для поцелуев» станет местной достопримечательностью

В Киеве на проспекте Тычины, 18, появилась романтическая инсталляция под названием "Место для поцелуев" в виде дерева с сердечками. Сотрудники Днепровского "Зеленстроя" месяц трудились над созданием арт-объекта. Его высота 2,5 м, а ширина — 3,3 м.

Инсталляция "Место поцелуев" – это стилизованное дерево, которое сочетает в себе металл и деревянные элементы. Инициаторы создания данного арт-объекта уверены, что он станет одним из самых красивых и самых романтичных мест Киева и прекрасной локацией для фото.

Напомним, в парке на Днепровской набережной в Киеве вскоре появится необычная скульптура под названием "Единение". По данным мэрии, идея композиции – это целостность человечества в гармоническом сочетании мужского и женского начал, ее авторы – современные украинские скульпторы Егор и Никита Зигуры. Установлена скульптура будет так, что в определенный момент дня Солнце будет видно сквозь сердце, которое образовывают две фигуры.

Ранее мы писали, что возле Киевского зоопарка монтируют 15-метрового жирафа-гиганта. Скульптура будет создана из металла и бетона.

Кроме того, мы сообщали, где зимой в Киеве можно найти необычные арт-объекты и скамейке. Так, парк "Победа" претендует на звание самого интересного во всей столице.

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Тег Киев, любовь, романтика, киевзеленстрой, арт-объект

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